الموروث الثقافي وقضايا المجتمع على مائدة النقاش بثقافة الجيزة

شهدت مواقع فرع ثقافة الجيزة عددا من الفعاليات الثقافية والفنية ضمن برنامج الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة، شملت محاضرة ثقافية بمكتبة بولاق الدكرور، بعنوان "الثقافة الشعبية عبر العصور" تحدثت بها الكاتبة ولاء زرزور، موضحة مفهوم الثقافة الشعبية بأنها مجموع العناصر والأشكال التعبيرية التي تختزنها الذاكرة الشعبية وتشكل ثقافة المجتمع، وتشمل الموروث السردي، والحكم والأمثال الشعبية وغيرها من فنون التعبير الأخرى كالممارسات وعادات الطبخ والمأكولات والثياب وغيرهم.

وأضافت "زرزور" أن الثقافة الشعبية تؤدي دورا لا يستهان به ليس في الحفاظ على الهوية العربية والمصرية فحسب، بل في تمكينها من مواصلة ترسيخ الخصوصية الثقافية للشعوب العربية، من جهة، والانفتاح والتفاعل مع بقية الثقافات من جهة أخرى أيضا.

جاءت المحاضرة ضمن برنامج يونيو الحالي بفرع ثقافة الجيزة برئاسة د نهى نبيل، والمقام بإشراف إقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد الثقافي برئاسة لاميس الشرنوبي.

وفي السياق نفسه عقدت مكتبة الدقي الثقافية محاضرة بعنوان"الحضارة المصرية القديمة وتأثيرها علي الموروث الثقافي" أوضحت خلالها الكاتبة سناء صالح، كم التشابهات والموروثات والعادات التي نمارسها في حياتنا المعاصرة والتي ترجع أصولها للحضارة المصرية القديمة، وأشارت "صالح" إلى بعضها كالموروث اللغوي والمفردات التي ترجع بأصولها للغة المصرية القديمة، وكذلك الموروث الاجتماعي من عادات الزواج والولادة واحتفالات السبوع وغيرها من العادات.

وفي إطار أنشطة نادي التكنولوجيا بالمكتبة، قدمت المدربة آمال احمد، ورشة تنمية مهارات ذهنية لذوي الاحتياجات الخاصة.

وبمكتبة ساقية مكي الثقافية أقيمت محاضرة بعنوان "الزيادة السكانية وأثرها على المرأة والأسرة" تحدثت فيها نجلاء فؤاد عن كثرة الإنجاب وتأثيره السلبي على الصحة الإنجابية للمرأة، وزيادة نسب الفقر والعوز، فضلا عن أرتفاع نسب الطلاق وعمالة وتشرد الأطفال.

وضمن الأنشطة الصيفية شاركت ثقافة الجيزة في معرض الفنون التشكيلية الذي أقيم بالتعاون مع نادي المهندسين بمدينة ٦ أكتوبر، وتضمن باقة من الأعمال الفنية من نتاج الورش الفنية التي قُدمت لرواد النادي بإشراف الفنانة د.أماني الشيخ، وتحت عنوان "عالم البحار" نفذت الفنانة إسراء أسامة ورشة فنون تشكيلية لتنفيذ لوحة فنية باستخدام قصاصات من ورق الفوم بمشاركة رواد مكتبة الشيخ زايد.

ولتنمية المهارات الفنية لذوي الهمم أقامت مكتبة امبابة ورشة فنون تشكيلية لتعليم الطباعة بالاستنسل نفذتها هبة الله سمير، كما واصلت مكتبة سقارة فعاليات ورش تعليم وتحسين الخط العربي بمشاركة الفنان طارق عطية، واستكمل مركز الجيزة الثقافي تدريبات فنون الباليه تدريب الفنانة منار مجدي، بجانب ورش تدريبات الموسيقى والغناء للفنانة زينب إبراهيم.

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