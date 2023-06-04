نائب رئيس جامعة بنها يتفقد الامتحانات بكلية التربية

واصل الدكتور السيد فوده نائب رئيس جامعة بنها لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة من جولاته التفقدية لمتابعة سير امتحانات الفصل الدراسي الثاني.

وتفقد نائب رئيس الجامعة الامتحانات بكلية التربية يرافقه الدكتور مجدي الشحات عميد الكلية، والدكتور مني زعزع وكيلة الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

كما تفقد الدكتور السيد فوده لجان امتحانات شعبة تربية عام بالكلية، حيث يؤدي 2200 طالب وطالبة الامتحانات.

وأكد نائب رئيس الجامعة انتظام سير العمل بجميع لجان الامتحانات، وتوفير كافة احتياجات الطلاب، مشيداً بتجهيزات الكلية، وتوفير الأجواء المناسبة للطلاب لأداء الامتحانات.