رئيس موريتانيا: إنجازات عظيمة تحققت في عهد السيسي ونعتز بها

قدم رئيس موريتانيا محمد ولد الغزواني، التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي والشعب المصري على الإنجازات المصرية، قائلا “أهنئكم سيادة الرئيس السيسي والشعب المصري علي الإنجازات العظيمة التى تحققت في مصر بعهدكم الميمون ويحق لنا أن نعتز بهذه الإنجازات.. وكل ما أنجز بمصر هو لنا جميعا”.

وأعرب الرئيس الموريتاني عن سعادته بلقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي، مؤكدا أن قوة مصر هي قوة الأمة العربية وأن مصر لها مكانة في وجدان الشعب الموريتاني.

أكد حق مصر والسودان في مياه نهر النيل، مطالبها العادلة في الحفاظ على مياه نهر النيل، مشيدا بصبر مصر للتعاطي مع هذا الموضوع.

واستقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الأحد، نظيره الموريتاني محمد ولد الغزواني، حيث عقدت جلسة مباحثات مشتركة بحضور عدد من الوزراء من البلدين.

وأكد الرئيس السيسي خلال المؤتمر الصحفي على عمق العلاقات بين البلدين، وما تتسم به من روابط تاريخية، وان المباحثات تناولت تعزيز العلاقات والارتقاء بها، كما تناولت التحديات المشتركة وكيفية مواجهة الفكر المتطرف.

أضاف الرئيس السيسي أنه تم التباحث أيضا حو تطوير العلاقات الثنائية والتنسيق لتطويرها، وكيفية دعم العمل العربي المشترك وتطورات القضية الفلسطينية.

تابع الرئيس أن المباحثات تناولت القضية الليبية والتأكيد على ضرورة خروج المرتزقة وعدم التدخل الأجنبي في الشأن الداخلي الليبيين.

وفيما يتعلق بالسودان أكد الرئيس أنه تم بحث الأزمة السودانية والتأكيد على ضرورة وقف إطلاق النار بين الجانبين، وعدم التدخل الأجنبي في الشأن الداخلي السوداني.

وفيما يتعلق بقضية سد النهضة الإثيوبي اكد الرئيس أنه تم التوافق بشأن أهمية التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم لتسوية هذه القضية بما يحفظ حقوق ومصالح جميع الأطراف.

من جانبه أعرب الرئيس الموريتاني محمد ولد الغزواني عن سعادته بلقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي مؤكدا أن قوة مصر هي قوة الأمة العربية وأن مصر لها مكانة في وجدان الشعب الموريتاني.

أكد حق مصر والسودان في مياه نهر النيل، مطالبها العادلة في الحفاظ على مياه نهر النيل، مشيدا بصبر مصر للتعاطي مع هذا الموضوع.