إزالة 42 حالة تعد متنوعة بقرى مركز أرمنت في الأقصر "صور"

واصلت الأجهزة التنفيذية بالوحدة المحلية لمدينة أرمنت جنوب غرب محافظة الأقصر، بقيادة العميد عادل شرشر رئيس المدينة، تنفيذ أعمال إزالة التعديات على الأراضي الزراعية، ضمن الموجة ٢١ بالتنسيق الكامل مع مديرية أمن الأقصر، وجميع جهات الولاية بالمحافظة والأجهزة المعنية لتنفيذ قرارات الإزالة لكافة التعديات بكل قوة وحسم، وتم تحرير محاضر للمخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

وتضمنت الحملات، تنفيذ حملة مكبرة لإزالة التعديات بقرية المحاميد بحري، أسفرت عن إزالة ٩حالات تعدى بالبناء على أرض زراعية على مساحة ١٨٠٠ متر، كما تم إزالة 11 حالة تعدى بالبناء على أرض زراعية بقرية الرزيقات بحري على مساحة ١925 متر.

كما تم تنفيذ ٤ حالات إزالة تعدى بالبناء في المهد على الأراضي الزراعية، عبارة عن الحالة الأولى إزالة بأرمنت الوابورات بحوض السبيخة عبارة قواعد خرسانية على مساحة ١٧٥م، والحالة الثانية إزالة بقرية المراعزة الشرقية على مساحة ١٧٥م، أما الحالة الثالثة إزالة بمدينة ارمنت الوابورات بحوض الشروة على مساحة ١٧٥م، والحالة الرابعة إزالة بمدينة أرمنت الوابورات بحوض ال١٢٥ إصلاح زراعي على مساحة ٢٠٠م .

كما تم تنفيذ ٥ حالات إزالة على الأراضي الزراعية، وكانت الحالة الأولى بمدينة أرمنت الحيط وهى حفر قواعد خرسانية على مساحة ١٧٥م وتم ردم الحفر، أما الحالة الثانية بقرية الرزيقات بحري وكانت إزالة تعدى في المهد على أرض زراعية على مساحة ١٧٥م بالطوب الأحمر والمونة السوداء، والحالة الثالثة بقرية الرزيقات بحري وهى إزالة تعدى في المهد على أرض زراعية، والحالة الرابعة بمدينة أرمنت الوابورات على أرض تقسيم إصلاح زراعي وتم فك شدة خشبية دور أول علوى على مساحة ١٧٥م، والحالة الخامسة بمدينة أرمنت الوابورات بحوض ال ٥٧ إصلاح زراعي وكانت إزالة أعمدة الدور الأول على مساحة ٢٠٠م .

كما تم تنفيذ ٦ حالات إزالة تعدى على الأراضي الزراعية وبناء بدون ترخيص على مساحة ١٣٠٠م في المهد، عبارة عن الحالة الأولى والثانية بقرية الرياينة على مساحة ٤٥٠م، والحالة الثالثة بقرية المحاميد بحرى على مساحة ١٧٥م وتم فك شدة خشبية كانت تعدى بالبناء على أرض زراعيه والحالة الرابعة بقرية المحاميد بحرى على مساحة ١٧٥م، والحالة الخامسة بقرية الرزيقات قبلي على مساحة ٣٥٠م، والحالة السادسة مخالفة بناء بمدينة أرمنت الحيط على مساحة ١٥٠م عبارة عن ردم حفر تمهيدا لصبها بالخرسانة.

كما تم تنفيذ ٧ حالات إزالة على مساحة ٢٥٥٠م تقريبا، وكانت ٤ حالات في قرية الرزيقات قبلي بناء بالطوب الأبيض ومونة الطين، و٣ حالات بناء أسوار بالطوب الأبيض ومونة الطين بقرى الرياينة والرزيقات بحري والمحاميد.

وجميع الحالات عبارة عن بناء بالطوب الأبيض ومونة الأسمنت، وأسوار وعشش بالطوب الأحمر ومونة الطين، وتم التحفظ على المعدات المستخدمة في المخالفة من شدات خشبية ومهام بناء، وتمت الإزالة لجميع الحالات بمعدات الوحدة المحلية لمركز ومدينة أرمنت حتى سطح الأرض، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محاضر للمخالفين .

شارك في الحملات، نائب رئيس المركز، ومدير المرافق، ومدير المتابعة بالمركز ورؤساء القرى، ومشرفي الإدارة الزراعية، وفني التنظيم بالإدارة الهندسية، ومشرفي جمعية الإصلاح الزراعي، برفقة قوة أمنية من مركز شرطة أرمنت.

جاء ذلك تنفيذا لتعليمات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر لرؤساء المراكز والمدن، بتكثيف المتابعة الدورية والمرور الدائم لمواجهة التعديات على الأراضي الزراعية، وضرورة الحفاظ عليها وإزالة التعديات وفرض هيبة الدولة على أراضيها والتصدي بكل حزم لمواجهة البناء المخالف.

حملات الإزالة بأرمنت (1)

حملات الإزالة بأرمنت (1)

حملات الإزالة بأرمنت (2)

حملات الإزالة بأرمنت (2)

حملات الإزالة بأرمنت (3)

حملات الإزالة بأرمنت (3)

حملات الإزالة بأرمنت (4)

حملات الإزالة بأرمنت (4)

حملات الإزالة بأرمنت (5)

حملات الإزالة بأرمنت (5)

حملات الإزالة بأرمنت (6)

حملات الإزالة بأرمنت (6)

حملات الإزالة بأرمنت (7)

حملات الإزالة بأرمنت (7)

حملات الإزالة بأرمنت (8)

حملات الإزالة بأرمنت (8)

حملات الإزالة بأرمنت (9)

حملات الإزالة بأرمنت (9)

حملات الإزالة بأرمنت (10)

حملات الإزالة بأرمنت (10)

حملات الإزالة بأرمنت (11)

حملات الإزالة بأرمنت (12)

حملات الإزالة بأرمنت (13)

حملات الإزالة بأرمنت (14)

حملات الإزالة بأرمنت (15)

حملات الإزالة بأرمنت (16)

حملات الإزالة بأرمنت (17)

حملات الإزالة بأرمنت (18)

حملات الإزالة بأرمنت (19)

حملات الإزالة بأرمنت (20)

حملات الإزالة بأرمنت (21)

حملات الإزالة بأرمنت (22)

حملات الإزالة بأرمنت (23)

حملات الإزالة بأرمنت (24)