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الأحد 04 يونيو 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

الداخلية تحدد قواعد تشجيع الجماهير لمبارة الاهلي والوداد المغربي في نهائي افريقيا

الداخلية تحدد قواعد
الداخلية تحدد قواعد تشجيع الجماهير لمبارة الاهلي والوداد الم
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حددت وزارة الداخلية عدد من القواعد لتشجيع الجماهير قبل مباراة الأهلي والوداد المغربي في ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا، والتي تنطلق في مساء اليوم، أبرزها:

1.   منع دخول الشماريخ نهائيًا لداخل الاستاد.

2.   منع حمل لافتات مسيئة أثناء المباراة.

3.   منع التجمع أمام البوابات الرئيسية للاستاد.

4.   الانصياع لتعليمات رجال الأمن المكلفين بالتأمين.

5.   الالتزام بقواعد التفتيش المعمول بها لدى دخول الاستاد.

6.   منع دخول الاستاد بعد انتهاء الموعد وغلق الأبواب لبدء المباراة.

7.   يحذر التعرض للاعبي الفريقين بأي وسيلة من الوسائل.

8.   الالتزام بالأماكن المخصصة للجماهير والدخول من البوابات المحددة بالتذاكر.

9.   إخلاء الاستاد عقب الانتهاء من المباراة.

10. الخروج بمظهر حضاري يليق بسمعة الرياضة المصرية.

الأهلى الوداد المغربي