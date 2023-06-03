الوادي الجديد تشارك بإطلاق حملة "حكاوي من ناسها".. صور

شاركت حنان مجدي نائب محافظ الوادي الجديد، اليوم السبت، بالحملة "حكاوي من ناسها" التي أطلقتها وزارة البيئة تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء، بحضور الدكتورة ياسمين فؤاد وزير البيئة والدكتورة غادة شلبي نائب وزير السياحة والآثار من محمية وادي دجلة؛ لدعم المجتمعات المحلية بالمحميات الطبيعية لتحقيق سبل عيش مستدامة، بحضور لفيف من ممثلي برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر وسفراء الدول الأجنبية ومسئولي قطاعات السياحة والبيئة.

وأوضحت نائب المحافظ أن الحملة تهدف إلى تعظيم دور المجتمعات المحلية للمحميات الطبيعية في صونها وحمايتها، واستثمار ما لديهم من تجارب وخبرات وموروثات، في حفظ التنوع البيولوجي، انطلاقًا من فكرة قيام حماية الطبيعة على طبيعة حياة البشر. وهو أحد مسارات تعزيز السياحة البيئية التي تستهدف تسليط الضوء على التجارب المميزة الذي يمكن معايشتها في ١٣ منطقة للسياحة البيئية في مصر، من بينها منطقة الواحات بالمحافظة. كما تم عرض فيلم عن أبرز مزايا محمية الصحراء البيضاء وسبل التعاون لدعم السياحة البيئية بالمحافظة وتطوير المحميات الطبيعية وحمايتها.

الوادي الجديد تشارك بإطلاق حملة حكاوي من ناسها (1)

الوادي الجديد تشارك بإطلاق حملة حكاوي من ناسها (2)