إزالة تعديات على 35 فدانًا من أراضي أملاك الدولة بدمياط

أعلنت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط استمرار حملات الموجة ٢١ فى مرحلتها الثانية التى بدأت مطلع الاسبوع الماضى، لافتة إلى إزالة حالة تعد على أرض زراعية لولاية جهاز تنمية وحماية البحيرات والثروة السمكية بدمياط على مساحة ٣٥ فدانًا وقيراط و ١٨ سهما، وذلك خلال الحملة المُنفذة اليوم السبت.

وفى السياق ذاته ، أكدت المحافظ استمرار تلك الجهود لتحقيق المستهدف تنفيذه خلال الموجة، مشيرة إلى أنه تم إزالة ٥٥ حالة تعد على أملاك الدولة بمناطق مختلفة على مساحة ٣٦٣١م٢ و ٤ حالات تعدى على أراضي زراعية بمساحة ٧٠ فدانا و ٢٢ قيراطا و ٢٠ سهم وذلك منذ انطلاق تلك المرحلة .

ذكرت المحافظ أنه يتم متابعة الموقف الخاص بهذا الملف بشكل دورى ، مشددة على أهمية التنسيق بين كافة الجهات لنجاح تلك الجهود لاسترداد أملاك الدولة ومنع أى حالات تعد عليها وأيضا الحفاظ على الرقعة الزراعية وتطبيق القانون وذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية في هذا الشأن .

في سياق آخر، أعلنت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط عن تجاوز نسبة توريد القمح بالشون والصوامع حتى الأمس ١٢٤% من المستهدف بما يعادل ٥٨٠٠٣.٥٦١ طن ،مما يؤكد على انتظام عملية توريد القمح للشون والصوامع التى تم تجهيزها قبل انطلاق موسم التوريد لهذا العام والذى بدأ إبريل الماضى .

أكدت "عوض" أن المحافظة تعمل على انتظام منظومة التوريد والتخزين ،مشيرة إلى أنه يتم متابعة العمل التى تتم من خلال مديريتى الزراعة والتموين بشكل مستمر .

وفي هذا الصدد، وجهت محافظ دمياط بالتيسير على المزارعين خلال التوريد و رصد أي معوقات والعمل على حلها فورا .

الجدير بالذكر أن المساحة المُنزرعة بالقمح بدمياط بلغت ٣١٠٠٢ فدان، وتم تحقيق نسب كبيرة فى تحقيق المستهدف بالمقارنة مع العام الماضي.