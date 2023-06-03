وكيل الصحة بالدقهلية يشيد بإنجازات إدارة طب الأسنان خلال مايو

أشاد الدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة فى محافظة الدقهلية بإنجازات الإدارة العامة لطب الأسنان بقيادة الدكتور محمد مسعد خلال شهر مايو الماضى لاسيما فى مجال الدورات العلمية.

وكشف وكيل الوزارة أنه فيما يخص مجال التدريب ورفع كفاءة الكوادر نظمت الإدارة الملتقى العلمى الأول لأطباء أسنان منية النصر بمشاركة أكثر من 300 طبيب أسنان واشتمل على 6 محاضرات إلى جانب 5 ورش عمل حول كل ما هو جديد في مجال طب الأسنان.

كما عقدت الإدارة العامة لطب الأسنان اليوم العلمى الـ20 وتضمنت فعاليات اليوم محاضرتين وورشة عمل عن حشو الأسنان التجميلي ألقى المحاضرتين الدكتور مايكل ديتر رئيس قسم العلاج التحفظي بولاية تشان الألمانية.

جاء ذلك بمشاركة نحو 100 طبيب أسنان من مختلف المستشفيات والإدارات التابعة لصحة الدقهلية, تم تدريب 20 منهم بورشة العمل .

وكثفت الإدارة العامة للأسنان جولاتها المرورية خلال مايو الماضى والتى تضمنت تفقد 16 قسماً وعيادة بمختلف المستشفيات والادارات الصحية التابعة فضلاً عن توزيع نحو 85 طبيب امتياز من خريجى الجامعات الحكومية والخاصة.

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