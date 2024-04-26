باحث سياسي: الصين تستخدم دبلوماسية طويلة النفس في التعامل مع أمريكا

قال الكاتب والباحث السياسي أحمد محارم، إن الصين على المستوى السياسي لعبت كدولة عضو عامل في الأمم المتحدة دورًا هامًا في مناهضة الحرب الإسرائيلية على غزة ومناهضة أيضًا للقرار الذي تكرر أكثر من مرة بحق الفيتو من الجانب الأمريكي.

وأضاف الباحث السياسي، اليوم الجمعة، خلال مداخلة عبر قناة “القاهرة الإخبارية”، أن الصين لديها تحديات اقتصادية كبيرة جدًا فهي تعتبر ثاني أكبر اقتصاد في العالم بعد أمريكا ومن ثم خلال أربعة أو خمس سنوات قادمة من الممكن أن تكون في نفس مستوى الاقتصاد الأمريكي أو تفوقه، مؤكدأ أن أمريكا تحاول بقدر المستطاع أن تحتوي هذا النوع من التحدي إذا كان تحدي اقتصادي فهناك أيضا تحدٍ عسكري وأمني والمشكلة التي ستواجه أمريكا في المستقبل ومسألة بحر الصين ومضيق تايوان.

وأشار إلى أن أمريكا تحاول ترسل أسلحة لتايوان وتدرب القوات المسلحة هناك، وفي نفس الوقت أجرت مناورات عسكرية لتحالف مشكل من اليابان وكوريا الجنوبية وتايوان، مؤكدًا أن هذا يشكل قلق كبير جدا للجانب الصيني.

وتابع أن الصين تحاول بقدر الامكان استخدام دبلوماسية طويلة النفس لكن الصين أزكى في أنها تعتمد على أمرين؛ الصبر الطويل أو النفس العميق في أن تحتوي هذه المواقف.