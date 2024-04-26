وزير خارجية النمسا: COP28 نجح في حشد توافق عالمي لتعزيز العمل المناخي

أكد ألكسندر شالنبيرج، وزير خارجية النمسا، أن دولة الإمارات نجحت في رئاسة واستضافة مؤتمر الأطراف COP28، وتمكنت خلاله من حشد توافق عالمي أدى إلى الإعلان عن "اتفاق الإمارات" التاريخي الهادف لتحقيق انتقال منطقي وعملي وعادل في قطاع الطاقة، وغيره من المبادرات والتعهدات الاستراتيجية التي من شأنها أن تدعم وتعزز العمل المناخي العالمي، حسبما أفادت قناة سكاي نيوز.

وأشاد وزير خارجية النمسا، بالعلاقات الاستراتيجية التي تجمع البلدين، مؤكدا تطلع يلاده لتعزيز هذه العلاقات والارتقاء بها في جميع المجالات ضمن الشراكة الاستراتيجية التي تشمل المجالات السياسية الاقتصادية والتجارية والمالية والثقافية والتكنولوجيا المتقدمة والذكاء الاصطناعي، والبنية التحتية، والطاقة، والطاقة المتجددة.

وكان الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة الإماراتي ورئيس مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ في نسخته الـ28 ، خلال زيارته للنمسا قد التقي بـ" كارل نيهامر"، المستشار النمساوي في فيينا، وألكسندر شالنبيرج، وزير خارجية النمسا، وماغنوس برونر، وزير المالية، وعدد من المسؤولين في القطاع الحكومي والخاص.

وتم خلال الزيارة عقد الاجتماع الوزاري الأول للشراكة الاستراتيجية الشاملة بين الإمارات العربية المتحدة وجمهورية النمسا الاتحادية والذي ترأسه كل من الدكتور سلطان الجابر وأليكسندر شالنبيرج.

وأكد الجابر الحرص على تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين الصديقين، كما أشاد بالعلاقات الإماراتية النمساوية التي بدأت منذ 50 عاماً، وشهدت منذ نشأتها تطوراً مستمراً وصولاً إلى الشراكة الاستراتيجية الشاملة التي تم الإعلان عنها في عام 2021.