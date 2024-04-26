نائب محافظ القاهرة: حملة مكبرة لرفع الإشغالات بحي الخليفة

واصلت المنطقة الجنوبية لمحافظة القاهرة تحت قيادة المهندسة جيهان عبد المنعم نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية أعمال رفع كفاءة ورفع الاشغالات واستمرار حملات النظافة المكبرة والتجميل لخلق متنفسات حضارية للمواطنين وتحسين المظهر العام لتكتمل الصورة الجمالية المواكبة لأعمال التطوير التي تتم حاليا طبقا لتعليمات محافظ القاهرة.

وفي هذا السياق واصلت المهندسة جيهان عبدالمنعم نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية متابعتها الميدانية للحملة المكبرة التي قادتها بنطاق احياء المنطقة الجنوبية لمحافظة القاهرة وشملت حي الخليفة بحضور العميد طارق اليمني رئيس الحي لرفع الاشغالات والمخالفات بنطاق الحي .

شملت جهود المرور الميداني لنائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية اعمال رفع الاشغالات بميدان السيدة عائشة وشارع صلاح الدين الغربي وشارع محمد على و شارع شيخون بالتنسيق مع كافة الاجهزة التنفيذية و المعنية والهيئة العامة للنظافة والتجميل والتي تشمل العمل على تحسين الموقع العام بمحيط الطريق ورفع المخلفات .

ووجهت نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية بمراعاة البعد البيئي بمواقع التطوير من خلال الاهتمام بزيادة المسطحات الخضراء ورفع كفاءة الحدائق وتقليم المزروعات بصورة جمالية مع رفع نواتج التقليم وتكثيف اعمال النظافة المتواصلة على مدار اليوم واستمرار حملة رفع الاشغالات.