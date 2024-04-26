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الجمعة 26 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

فضائيات

استغاثة من غزة لزيادة المساعدات الإنسانية: "نحتاج 1000 شاحنة يوميًا"

شاحنات المساعدات
شاحنات المساعدات
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أفاد مكتب الإعلام الحكومي في غزة، أن عدد شاحنات المساعدات التي تدخل قطاع غزة أقل بكثير من احتياج الشعب الفلسطيني، ويتنافى مع التصريحات الأمريكية والإسرائيلية التي تزعم إدخال 300 شاحنة مساعدات يوميًا.

وأضاف المكتب  أن 1063 شاحنة دخلت إلى قطاع غزة خلال الأسبوع  الجاري، بواقع 205 شاحنات من معبر رفح، و858 شاحنة من معبر كرم أبوسالم، فيما لم يدخل إلى شمال قطاع غزة سوى 49 شاحنة فقط من إجمالي هذه الشاحنات.

وقال مكتب الإعلام الحكومي: "إن ممارسات الاحتلال بالتضييق على عمل المؤسسات الإغاثية واستهداف طواقمها ومنعها من العمل، والتحكم بكميات الغذاء التي تصل لأبناء شعبنا لتبقى دون تحقيق مستويات الأمن الغذائي لهم، نؤكد أن هذه الممارسات هي جرائم تستوجب المحاسبة، وتتعارض مع التدابير التي أصدرتها محكمة العدل الدولية".

كما دعا إلى فتح دائم لكافة المعابر الواصلة لقطاع غزة، وتسهيل وصول المساعدات بما لا يقل عن 1000 شاحنة يوميًا، لتجاوز آثار أزمة الغذاء التي تعصف بالفلسطينيين في وسط وجنوب القطاع، وإنهاء المجاعة وانعدام مؤشرات الأمن الغذائي بشمال القطاع.

 


 

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