نائب محافظ الجيزة يتفقد مشروعات التطوير والرصف في أوسيم

أجري ابراهيم الشهابي نائب محافظ الجيزة للمراكز والمدن اليوم السبت جولة موسعة بمركز ومدينة أوسيم تفقد فيها مشروعات الرصف والتطوير الجارية لمتابعتها وازالة أي معوقات تواجه تنفيذ المشروعات.

بدأت الجولة بتفقد طريق طراد النيل حيث تابع النائب أعمال الرصف والتطوير وتوسعة الطريق لتيسير حركة مرور المركبات.

وجه نائب المحافظ بتذليل كافة العقبات أمام تنفيذ أعمال التطوير وسرعة الانتهاء من أعمال التدبيش والجزيرة الوسطي وتركيب أعمدة الإنارة بطول الطريق.

كما تابع أعمال الرصف بطريق جسر ترعة الزمر بداية من محور الضبعة في اتجاه مركز منشأة القناطر بطول ٤ كم وأعمال الرصف بوصلة مطحن اللواء لربط طريق ترعة الزمر بمدخل مدينة أوسيم.

واختتم نائب المحافظ جولتة الميدانية بتفقد طبقة الأسفلت بطريق البراجيل أوسيم، بداية من قرية البراجيل حتى مدخل مدينة أوسيم بطول ٥،٥ كم .

ووجه الشهابي برفع معدلات التنفيذ مع الانتهاء من مختلف أعمال الرصف في مواعيدها الزمنية المحددة لتيسير الحركة المرورية أمام السيارات والمارة.

رافق نائب المحافظ كل من فرج عبد العاطي رئيس مركز أوسيم، ونجوي السعيد مدير مديرية الطرق، ومسئولي الشركات المنفذة لأعمال الرصف.

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