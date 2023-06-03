الإمارات تطلق سلسلة فعاليات الطبيعة والمناخ للشباب COP 28

أطلق محمد بن أحمد البواردي وزير الدولة الإماراتي لشؤون الدفاع، نائب رئيس مجلس إدارة هيئة البيئة أبوظبي، رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للطبيعة، سلسلة فعاليات الطبيعة والمناخ للشباب COP28، وذلك في إطار الاحتفال بيوم البيئة العالمي.

وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية (وام)، اليوم السبت، أن السلسلة تهدف إلى ضمان مشاركة الشباب وأفراد المجتمع وتوعيتهم بشأن برامج المحافظة على البيئة حتى بعد اختتام COP28.

وتم إطلاق سلسلة فعاليات الطبيعة والمناخ والطبيعة بالتزامن مع افتتاح موقع فريد من نوعه للتواصل مع الطبيعة وهو غرفة "الهروب من تغير المناخي – نسخة القرم"، والتي تسلط الضوء على العمل الحتمي للحلول القائمة على الطبيعة وتعرض كيفية قيام دولة الإمارات بتنفيذ مشاريع مهمة لبناء المرونة المناخية وإشراك الشباب والمجتمع في المبادرات وقيادتها على أرض الواقع.

وتقدم غرفة "الهروب من التغير المناخي نسخة القرم" فرصة لتجربة الجهود العلمية القائمة على الطبيعة المبذولة للتكيف مع تغير المناخ الأمر الذي سيوفر للمجتمع بأكمله فرصة لفهم مدى تعقيد المرونة المناخية والعمل بطريقة بسيطة وتفاعلية.

وتقع الغرفة في غابة افتراضية لأشجار القرم في ظل ظروف مناخية صعبة وسيتمكن المشاركون من خلالها من القيام بمغامرة هادفة للهروب من آثار تغير المناخ وحماية تراثنا الطبيعي من خلال الاعتماد على قدرة أشجار القرم في المساعدة على التخفيف من آثار تغير المناخ.