قرينة الرئيس الأمريكي جيل بايدن تحتفل بعيد ميلادها بالأهرامات.. صور

على هامش زيارتها الرسمية الحالية لمصر، قامت السيدة جيل بايدن، قرينة الرئيس الأمريكي، بزيارة منطقة أهرامات الجيزة الأثرية، وكان في استقبالها السيد أحمد عيسى وزير السياحة والآثار، والدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، الذي قدم شرحًا لها أثناء زيارتها لهرم خوفو من الخارج، ومنطقة البانوراما، وأبو الهول.

كما حرصت بايدن، والتى يتزامن اليوم مع ذكرى ميلادها فى الثالث من يونيو عام 1951،على إلتقاط الصور التذكارية لها في المنطقة الأثرية، وأعربت عن سعادتها بهذه الزيارة، وإعجابها بأهرامات الجيزة وأبو الهول. وفي نهاية الزيارة قدم الوزير لقرينة الرئيس الأمريكي هدية تذكارية عبارة عن مستنسخ لقلادة فرعونية.