رسميًا.. انتهاء رحلة «أسينسيو» مع ريال مدريد

أعلن نادي ريال مدريد الإسباني اليوم السبت، رحيل لاعبه ماركو أسينسيو عن الفريق، لتنتهي رحلته مع الملكي بعد 7 سنوات قضاها داخل جدران قلعة سانتياجو برنابيو.

وينتهي عقد أسينسيو مع الريال بنهاية موسم 2022-2023، ليقرر اللاعب الإسباني الرحيل بعد رفضه عرض تجديد تعاقده مع الميرينجي.

ونشر نادي ريال مدريد بيانًا عبر موقعه الإلكتروني، وجه خلاله الشكر للجناح ماركو أسينسيو الذي لعب للفريق لمدة 7 أعوام.

وقال النادي المدريدي في بيانه: «يود ريال مدريد أن يعرب عن امتنانه وعاطفته لماركو أسينسيو، اللاعب الذي دافع عن شعارنا وقميصنا لمدة سبعة مواسم».

وأضاف البيان: «وصل إلى ريال مدريد عندما كان يبلغ من العمر 20 عامًا فقط وتمكن من دخول تاريخ نادينا كجزء من فريق لعب دور البطولة في واحدة من أنجح فتراتنا».

وتابع: «فاز ماركو أسينسيو بـ 17 لقبًا في ريال مدريد: 3 كؤوس دوري أبطال أوروبا، 4 كؤوس عالمية للأندية، 3 كؤوس سوبر أوروبية، 3 بطولات دوري، 1 كأس ملك و 3 كؤوس سوبر إسبانية».

واختتم الريال: «نحن المدريديستا لن ننسى مسيرته وسلوكه المثالي طوال هذا الوقت. ريال مدريد هو منزله وسيظل دائمًا ، ويتمنى له ولأسرته التوفيق في هذه المرحلة الجديدة».

واقترب أسينسيو من التعاقد مع باريس سان جيرمان الفرنسي في الميركاتو الصيفي المقبل، وذلك بحسب تقارير إعلامية عديدة.