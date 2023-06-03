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الأحد 04 يونيو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

لدغها ثعبان.. إصابة ربة منزل بتسمم بإحدى قرى الدقهلية

صورة ارشيفيه
صورة ارشيفيه
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تعرضت ربة منزل بقرية برمبال الجديدة التابعة لمركز منية النصر محافظة الدقهلية للدغة ثعبان، وذلك خلال قيامها بالتنظيف أمام المنزل وجرى نقلها لمستشفى منية النصر لتلقي العلاج اللازم.
كان اللواء مروان حبيب،مدير أمن الدقهلية، قد تلقى إخطارًا من اللواء محمد عبد الهادي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود إشارة لمأمور مركز شرطة منية النصر من مستشفى منية النصر المركزي بوصول سيدة في العقد الرابع من عمرها مصابة "ادعاء لدغة ثعبان".
انتقل ضباط وحدة مباحث مركز شرطة منية النصر إلى المستشفى، وبالفحص تبين إصابة "وردة.ح.ع"، 41 عامًا، ربة منزل ومقيمة قرية برمبال الجديدة، مصابة بتورم واحمرار بالإصبع الأصغر للقدم اليمنى.
بسؤال زوجها "أشرف.ط.ا"، 53 عامًا، قرر أنه حال قيام زوجته بالتنظيف أمام منزلهما لدغها ثعبان مما أدى إلى حدوث اصابتها ولم يتهم أحد بالتسبب في ذلك.
حرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيقات.

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