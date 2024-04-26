مرور 90 شاحنة مساعدات ومواد غذائية لغزة

الجمعة 26/أبريل/2024 - 09:56 ص

أفادت هيئة المعابر الفلسطينية، اليوم الجمعة، حركة عبور الشاحنات والأفراد من خلال معبري رفح وكرم أبو سالم البري، حيث مر من خلالهما 90 شاحنة مساعدات ومواد غذائية لقطاع غزة.

وكشفت الهيئة، في بيان لها، أن معبر رفح البري مر من خلاله 21 شاحنة مساعدات ومحروقات عبارة عن 4 شاحنات غاز وشاحنتين سولار ومساعدات، و15 شاحنة 4 طرود غذائية؛ 3 مياه و3 مواد تنظيف وطحين وبطانيات و1 خميرة وسكر ومستلزمات طبية.

وتابعت الهيئة، أنه عبر من خلال كرم أبو سالم 69 شاحنة عبارة عن 66 شاحنة مساعدات ومواد غذائية وخيام وملابس ومفارش وأدوية ومستلزمات طبية، بالإضافة إلى 3 شاحنات قطاع خاص بإجمالي عدد شاحنات عبر المعبرين 90 شاحنة من خلال المعبرين.

وذكرت أن إجمالي حركة المغادرة من خلال معبر رفح البري، حيث غادر 700 مواطن، بالإضافة إلى عدد من المرضى والمرافقين وتابعين لمؤسسات أجنبية بإجمالي حركة السفر 886 شخصا وإجمالي وصول المواطنين الفلسطينيين عبر معبر رفح 110 أشخاص.