اليوم.. طارق حامد وأحمد حجازي في مواجهتين صعبتين بالدوري السعودي

يستعد الثنائي المصري، طارق حامد وأحمد حجازي، لخوض مواجهتين صعبتين فى الجولة التاسعة والعشرين من بطولة الدوري السعودي (دورى روشن)، وذلك رفقة ضمك واتحاد جدة على الترتيب.

ويصطدم فريق ضمك، الذى يضم بين صفوفه لاعب خط الوسط طارق حامد بنظيره التعاون، فى السادسة مساء بتوقيت القاهرة، وذلك على ملعب نادى ضمك، الذى يحتضن المباراة الصعبة بالنسبة إلى رفاق نجم الزمالك السابق، فى ظل قوة وإمكانيات التعاون، الذى يحقق نتائج إيجابية أمام كبار دورى روشن.

ويدخل ضمك المباراة، وهو فى المركز الثامن بجدول ترتيب الدورى السعودى برصيد 38 نقطة، بفارق 10 نقاط عن التعاون صاحب المرتبة الخامسة، إذ يفصله نقطتان عن المركز الرابع الذى يحتله اتحاد جدة.

وشارك طارق حامد مع ضمك فى 19 مباراة حتى الآن فى الدورى السعودي، لم يسجل خلالها أى هدف، لكنه صنع هدفين لزملائه، كما حصل على 9 بطاقات صفراء خلال 1690 دقيقة لعب.

طارق حامد

ويشكل طارق حامد، قوة فى وسط الملعب بجانب الرومانى نيكولاى ستانسيو والكرواتى دوماجوج أنتوليتش، ليستمر فى حجز مكانه أساسيًا فى تشكيل المدرب الرومانى كوزمين كونترا، الذى يسعى لتحقيق الفوز على التعاون من أجل مواصلة الانتصارات، التى غابت عن الفريق فى 4 مباريات، قبل حصد الثلاث نقاط أمام الأخدود خارج الديار فى الجولة الماضية.

على الجانب الآخر؛ فى التاسعة مساء بتوقيت القاهرة، يستضيف فريق اتحاد جدة، المحترف ضمن صفوفه النجم المصرى أحمد حجازي، نظيره الشباب على ملعب الجوهرة المشعة، فى مواجهة صعبة فى ظل صحوة الضيوف فى الفترة الأخيرة.

وذلك بعد سلسلة من النتائج السلبية وفقدان العديد من النقاط فى الدورى السعودي، أدت إلى ابتعاد الفريق عن المراكز الأولى، ولكن مع قيادة البرتغالى فيتور بيريرا لفريق الليوث، بدأ تعديل مركزه فى المسابقة وأصبح تاسع الترتيب برصيد 35 نقطة، بينما يأتى رفاق حجازى فى المرتبة الرابعة بـ٥٠ نقطة.

وشارك حجازى أساسيًا مع الاتحاد فى مباراة الجولة الماضية (28) أمام الحزم، وكان صاحب هدف الفوز فى الوقت القاتل من اللقاء، حيث سجل هدفًا فى الدقيقة 90+6، بعدما كانت النتيجة 2-2، ولكن لم يحتسب الهدف لمدافع الفراعنة، إذ اعتبرت لجنة الحكام برابطة دورى روشن أن أيمن دحمان حارس الخضم سجله بالخطأ فى مرماه.

وخسر قائد العميد لقب بطولة كأس السوبر السعودى منذ ما يقرب من أسبوعين، أمام الهلال فى النهائى بنتيجة 4-1 على ملعب محمد بن زايد بالإمارات، لتنتظره مباراة ثأرية أمام الزعيم فى نصف نهائى كأس خادم الحرمين الشريفين بعد موقعة الشباب.

أحمد حجازي

وخاض صاحب الـ33 عامًا مع الاتحاد 9 مباريات فى الدورى السعودي، وذلك بعد قيده فى القائمة المحلية يناير الماضي، لينضم إلى كتيبة المدرب الأرجنتينى مارسيلو جالاردو، الذى يعتمد عليه فى التشكيل الأساسى للنمور، فى محاولة للنهوض بالفريق، الذى يضم بين عناصره نجولو كانتى وكريم بنزيما وفابينيو.

ويتأهب أحمد حجازى لمواصلة الانتصارات مع اتحاد جدة من أجل اللحاق بأهلى جدة صاحب المركز الثالث، بعد الموسم الماضى الاستثنائي، الذى شهد تتويج رفاق مدافع المنتخب الوطنى ببطولة الدورى السعودي، قبل التعاقد مع نجوم أوروبا وأمريكا اللاتينية.