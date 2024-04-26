استقرار أسعار الدولار اليوم الجمعة 26 أبريل 2024

الجمعة 26/أبريل/2024 - 09:43 ص

استقرت أسعار الدولار فى البنوك اليوم الجمعة، الإجازة الرسمية، وسجل متوسط سعر الدولار مقابل الجنيه في البنك المركزي نحو 47.84 جنيه للشراء و47.94 جنيه للبيع، بينما بلغ أقل سعر نحو 47.8 جنيه للشراء و47.9 جنيه للبيع في بنوك " ميد بنك، كريدي أجريكول، المصرف المتحد، الأهلي الكويتي، التنمية الصناعية".

وسجل سعر دولار أمام الجنيه في معظم البنوك نحو 47.85 جنيه للشراء و 47.95 جنيه للبيع في بنوك " الاسكندري، العربي الإفريقي الدولي،HSBC، قناة السويس، مصر، الأهلي المصري، البركة، الأهلي المتحد، الاستثمار العربي، قطر الوطني QNB، التجاري الدولي CIB، المصرف العربي الدولي".

فيمل سجل متوسط سعر الدولار في البنوك الخاصة نحو 47.88 جنيه للشراء و 47.98 جنيه للبيع في بنك سايب، ثم 48 جنيه للشراء و48.1 جنيه للبيع في بنكي العقاري المصري العربي والمصري الخليجي.

وأخيرا بلغ أعلى سعر دولار أمام الجنيه في مصرف أبو ظبي الإسلامي، مسجلا 48.1 جنيه للشراء و48.2.