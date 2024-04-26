2.2 تريليون جنيه إيرادات ضريبية في العام المالي الجديد.. تعرف على مصادرها

تشير مؤشرات الموازنة العامة للدولة الجديدة للسنة المالية 2024/ 2025، بحسب البيان المالي لمشروع قانون الموازنة إلى أن إجمالي الإيرادات سوف يبلغ نحو 2 تريليون و625 مليارا و168 مليون جنيه، منها 2 تريليون من الإيرادات الضريبية مقابل 1.5 تريليون جنيه وغير الضريبية 600 مليار جنيه بزيادة 200 مليار جنيه.

وتضمن البيان المالي لمشروع قانون الموازنة العامة للدولة تقديرات الحكومة للإيرادات الضريبية للعام المالي الجديد 2024\2025 وبلغت نحو 2 تريليون و21 مليارا و991 مليون جنيه، ما يمثل 11% من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل تريليون و529 مليارا و991 مليون جنيه، بموازنة العام المالي 2023\2024.

وتسعى الحكومة إلى توسيع القاعدة الضريبية عن طريق زيادة معدلات الحصر الضريبى، ودمج الاقتصاد الغير رسمى بالاقتصاد الرسمى، وحجم التجارة الإلكترونية والتى تزداد بمعدلات مضطردة ومحاربة التهرب الضريبى فضلًا عن الاستمرار فى ميكنة الإجراءات الضريبية ورفع كفاءة الإدارة الضريبية بجانب العمل على تحقيق شراكة حقيقية بين المصالح الإيرادية والممولين.

وبحسب البيان المالي فتتكون الضرائب من الضرائب العامة والتي تبلغ تقديراتها خلال العام المالي الجديد 2024\2025 نحو تريليون و119 مليارا و797 مليون جنيه، "6.5%" من إجمالي الناتج المحلي.

إضافة إلى الضريبة على القيمة المضافة، وتقديراتها في موازنة العام المالي الجديد 2024\2025 تبلغ 719 مليارا و976 مليون جنيه، ما يقارب 4.2% من إجمالي الناتج المحلي.

كما تتكون من الضرائب الجمركية والتي تبلغ تقديراتها بنحو 99 مليارا و245 مليونا، في موازنة العام المالي الجديد.