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الجمعة 26 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

حوادث وقضايا

سيولة مرورية بشوارع القاهرة والجيزة اليوم الجمعة

ارشيفية
ارشيفية
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سيولة مرورية وانتظام فى حركة سير السيارات تشهدها الشوارع الرئيسية والميادين الكبرى، بمحافظتي القاهرة والجيزة، صباح اليوم الجمعة، وسط تدعيم الطرق بالخدمات الأمنية والمرورية.

في القاهرة 

شهد كورنيش النيل فى الاتجاهين انتظاما فى حركة سير السيارات، وميدان التحرير ومنطقة وسط القاهرة، سيولة وانتظام بجميع الشوارع، وسط انتشار رجال الإدارة العامة لمرور القاهرة، لسحب أى كثافات تعوق حركة السيارات.

وفي الجيزة

شهد الطريق الدائرى وطريق الأتوستراد وشارع البحر الأعظم وصولا لشارع النيل السياحى انتظاما فى حركة سير السيارات.

سيولة مرورية القاهرة والجيزة الشوارع الرئيس