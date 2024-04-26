سيولة مرورية بشوارع القاهرة والجيزة اليوم الجمعة

سيولة مرورية وانتظام فى حركة سير السيارات تشهدها الشوارع الرئيسية والميادين الكبرى، بمحافظتي القاهرة والجيزة، صباح اليوم الجمعة، وسط تدعيم الطرق بالخدمات الأمنية والمرورية.

في القاهرة

شهد كورنيش النيل فى الاتجاهين انتظاما فى حركة سير السيارات، وميدان التحرير ومنطقة وسط القاهرة، سيولة وانتظام بجميع الشوارع، وسط انتشار رجال الإدارة العامة لمرور القاهرة، لسحب أى كثافات تعوق حركة السيارات.

وفي الجيزة

شهد الطريق الدائرى وطريق الأتوستراد وشارع البحر الأعظم وصولا لشارع النيل السياحى انتظاما فى حركة سير السيارات.