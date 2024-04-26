انطلاق فعاليات انتخابات التجديد النصفي لنقابة أطباء الأسنان

انطلقت صباح اليوم الجمعة، عملية التصويت في انتخابات التجديد النصفي لنقابة أطباء الأسنان، ومن المقرر أن تستمر حتى الخامسة مساء.

ويصوت ما يزيد عن 90 ألفا من أطباء الأسنان في انتخابات التجديد النصفي؛ لاختيار النقيب العام - رؤساء النقابات الفرعية - عضوية مجلس النقابة العامة - ومجالس النقابات الفرعية.

وتجري الانتخايات تحت إشراف قضائي كامل، ويتنافس فيها 3 مرشحين على مقعد النقيب العام لأطباء الأسنان، هم الدكتور شفيق الحكيم نقيب الأسنان السابق، الدكتور إيهاب هيكل النقيب الحالي لأطباء الأسنان، والدكتور محمد بدوي عضو مجلس النقابة العامة.

ويتنافس 38 مرشحا على عضوية مجلس النقابة العامة ومناطق الجمهورية فوق السن وتحت السن، فيما يتنافس 169 مرشحا على عضوية مجالس النقابات الفرعية.

وانتهت اللجنة المشرفة على انتخابات التجديد النصفي لنقابة أطباء الأسنان من تجهيز 27 مقرا على مستوى الجمهورية، لاستقبال أعضاء الجمعية العمومية للنقابة ما لهم حق التصويت؛ للإدلاء بأصواتهم في العملية الانتخابية