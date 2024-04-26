التحقيق في مصرع شخص صعقًا بالكهرباء خلال مشاجرة في أكتوبر

تباشر جهات التحقيق بالجيزة إجراء تحقيقاتها، حول مصرع شخص صعقًا بالكهرباء أثناء مشاجرة مع آخر بأكتوبر، وطلبت المباحث بسرعة إجراء التحريات اللازمة حول الواقعة لمعرفة ما إذا كانت هناك شبهة جنائية وراء وفاته من عدمه، وكلفت بانتداب الطب الشرعي لفحص الجثمان وإعداد تقرير مفصل بأسباب الوفاة.

وكانت البداية بتلقي المقدم إسلام المهداوي رئيس مباحث قسم شرطة ثان أكتوبر بمديرية أمن الجيزة، بلاغا بالعثور على جثة أحد الأشخاص بمنطقة السوق القديم بدائرة القسم.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل البلاغ، وبالفحص تبين العثور على جثة أحد الأشخاص بها آثار صعق كهربائي بجوار عامود كهرباء، وبعمل التحريات تبين نشوب مشاجرة بين المتوفي وآخر بسبب خلافات سابقة وخلال المشاجرة قام المتوفي بالإمساك بالعامود فصعقته الكهرباء، مما تسبب في وفاته وجرى نقل الجثة إلى ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

فيما تم ضبط الطرف الثاني من المشاجرة وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.