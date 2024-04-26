خبير: مصر رفضت مخطط التهجير الخبيث منذ اليوم الأول للعدوان على غزة

قال الدكتور أحمد سيد أحمد، خبير العلاقات الدولية، إنَّ موقف مصر تجاه العدوان على غزة واضح وثابت منذ اليوم الأول للعدوان على غزة، لافتا إلى أن الجهود المصرية تجاه القضية الفلسطينية مؤثرة، خاصة مع إدراك سياسة الاحتلال التي تجاوزت الدفاع عن النفس إلى العقاب الجماعي تجاه الشعب الفلسطيني ويحاول تنفيذ مخطط قديم خبيث لتهجير هذا الشعب قسرياً خارج أراضيهم لتصفية القضية.

وأضاف «سيد أحمد»، في مداخلة هاتفية ببرنامج «هذا الصباح» على فضائية «إكسترا نيوز»، اليوم الجمعة، أنَّ الاحتلال الإسرائيلي يسعى لتنفيذ مخططاته من خلال تحويل قطاع غزة إلى مكان من الجحيم يستحيل العيش فيه بمنع الغذاء والمياه والدواء والكهرباء وكل سبل العيش.

وتابع: «هناك عمليات قتل جماعي يشاهدها العالم والفظائع التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي بحق شعب فلسطين، وللتصدي للمخطط الخبيث وضع مصر خطوطها الحمراء منذ اليوم الأول للعدوان الإسرائيلي على غزة، بفضل حكمة القيادة السياسية المتمثلة في الرئيس عبد الفتاح السيسي والجهود الدبلوماسية لحل أزمة غزة».