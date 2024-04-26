اليوم.. "قبل الخروج" على مسرح ملك في أولى أيام الموسم الثالث

يشهد مسرح أوبرا ملك، في التاسعة مساء اليوم الجمعة، أولى ليالي الموسم الثالث من العرض المسرحي "قبل الخروج"، وذلك بعد النجاح النقدى والجماهيرى الذي حققه العرض منذ افتتاحه.

ومن المقرر أن يقدم العرض أيام الخميس والجمعة والسبت من كل أسبوع في التاسعة مساء.

عرض "قبل الخروج" من إنتاج فرقة مسرح الشباب بقيادة الفنان سامح بسيوني، التابعة للبيت الفني للمسرح، ومن بطول شباب فرقة مسرح الشباب: شيماء عبدالناصر، وأحمد صبري غباشي، ولمياء جعفر، ومحيى الدين يحيى، ومجدي عبد الحليم، وأحمد أبو الغيط، ومي زويد، وديمة إبراهيم، وعادل دياب، ومحمد أبو حفيظة، وحسين الشامي، ديكور وأزياء محمد هاشم، إضاءة أبو بكر الشريف، موسيقي محمد قابيل، ومن تأليف محمد زناتي، ورؤية درامية وإخراج هاني السيد.

