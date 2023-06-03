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الأحد 04 يونيو 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

سياسة

اليوم.. «التنسيقية» تنظم مناظرة حول «التمييز للمرأة والشباب.. هل أصبح عبئًا على النظام الانتخابي؟»

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تنظم تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين اليوم السبت في الخامسة مساءً، مناظرة حول ما إذا كان التمييز للمرأة والشباب أصبح عبئا على النظام الانتخابي، أم لا؟

وكان الدكتور باسل عادل السياسي والبرلماني السابق، ورئيس كتلة الحوار، قد أكد في جلسة النظام الانتخابي في الحوار الوطني، أن "التمييز للمرأة والشباب الذي من المفترض أن يكون دافعًا للأمام، أصبح عبئًا على النظام الانتخابي".

يدير المناظرة، النائب محمد عزمي عضو مجلس الشيوخ عن التنسيقية، ويشارك في المناظرة الدكتور باسل عادل، السياسي والبرلماني السابق، ورئيس كتلة الحوار، والنائب محمد فريد عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.

يذكر أن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أعلنت عن إطلاق سلسلة من الصالونات النقاشية، ثبت مباشرة على الصفحة الرسمية للتنسيقية، حول نتائج ومخرجات جلسات الحوار الوطني.

مخرجات جلسات الحوار الوطني تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين النائب محمد عزمي التمييز للمرأة والشباب