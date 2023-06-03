انتظام سير امتحانات الدبلومات الفنية بالقاهرة

تابع أيمن موسى وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالقاهرة، اليوم السبت، غرفة العمليات الرئيسية للامتحانات التحريرية للدبلومات الفنية لعام 2023 (دور أول) ، وعددهم (٤٧٨٩٥) فى (١٩٧) لجنة.

وأكد " وكيل أول الوزارة " أن غرفة العمليات الرئيسية بالمديرية على تواصل دائم ومستمر منذ الساعات الأولى من صباح اليوم مع غرف العمليات الفرعية بالإدارت التعليمية .

وأضاف " موسى " أنه تم التنبيه على الإلتزام بكافة الضوابط والقواعد المنظمة لأعمال الإمتحانات ، وعدم إصطحاب التليفون المحمول للطلاب والملاحظين والتصدى بكل حزم لأى محاولة غش تحقيقاً لمبدأ تكافؤ الفرص بين الطلاب ومصادرة أى تليفون محمول فى حالة ضبطه وإتخاذ الإجراءات القانونية حياله .

وأشار الدكتور خالد عبده مدير عام التعليم الفنى بالمديرية إلى أن الإمتحانات تسير فى هدوء وانتظام وأن غرفة العمليات لم تتلق أى شكاوى حتى الآن .

وأدى طلبة المدارس الفنية للتعليم والتدريب المزدوج نظام الثلاث سنوات مواد ( محاسبة فى المستشفيات ، المحاسبة فى الشركات المساهمة ، السلامة والصحة المهنية)، بينما أدى دبلوم المدارس الثانوية الفنية المتقدمة التجارية نظام السنوات الخمس مواد ( إدارة مثلثات التأمين ، المحاسبة الإدارية).