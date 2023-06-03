نائب يطالب بالاستفادة من زيارة جيل بايدن للأهرامات في الترويج للسياحة

أكد النائب فرج فتحي فرج، على أهمية الزيارة التى قامت بها السيدة الأولى الأمريكية جيل بايدن إلى القاهرة، وحرصها الشديد على قضاء الساعات الأولى من عامها الجديد أمام أهرامات الجيزة وتمثال أبو الهول.

وقال "فرج"، في تصريحات له، إن زيارة جيل بايدن وأسرتها للقاهرة تأتي ضمن جولة لها في المنطقة تشمل 4 دول فقط من بنيها مصر، وهو ما يعكس عمق العلاقات المصرية – الأمريكية، مثمنا ترحيب الرئيس عبد الفتاح السيسي، وقرينته السيدة انتصار السيسي، بقرينة الرئيس الأمريكى جو بايدن، فى قصر الاتحادية، لما تمنحه للعلاقات المصرية – الأمريكية من أبعاد جديدة في طريق تعزيز الصداقة بين البلدين، مشيرا إلى أن حرص "بايدن" على زيارة الجامع الأزهر يعكس تقدير العالم لهذه المؤسسة التي تعد أحد مصادر التنوير وتعزيز تعاليم الإسلام الوسطي في العالم.

وأكد عضو مجلس الشيوخ، على ضرورة الاستفادة من الزيارة التي تتابعها جميع وسائل الإعلام في العالم، في الترويج للسياحة المصرية، وما تملكه مصر من حضارة لا مثيل لها في العالم، متوقعا أن تصبح هذه الزيارة نقطة انطلاق جديدة للسياحة المصرية وهو ما يتطلب خطة من الجهات المعنية لإظهار حجم التطورات التي شهدتها مصر في قطاع السياحة، والجهود المبذولة في سبيل تطوير البنية التحتية، وهو ما يجعل تجربة السفر إلى مصر تحمل قدر كبير من المتعة والإثارة.

وطالب النائب فرج فتحي على ضرورة استعراض جهود الدولة المصرية من أجل تمكين النساء والشباب سياسيا واجتماعيا واقتصاديا، خلال لقاء "بايدن"بالمسئولين المصريين، لافتا إلى اهتمامها بهذا الملف الذي يأتي على رأس أولويات زيارتها في المنطقة ، وتسليط الضوء على الاستثمارات الأمريكية الموجهة لدعم مبادرات التعليم وزيادة الفرص الاقتصادية.