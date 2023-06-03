رئيس مجلس الدولة ورئيس الأكاديمية العربية للعلوم يناقشان تعزيز التعاون المشترك

استقبل المستشار عادل فهيم رئيس مجلس الدولة، اليوم، الدكتور إسماعيل عبد الغفار اسماعيل فرج رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري وذلك بالمقر الرئيسي لمجلس الدولة المصري بالقاهرة.



وفي البداية، تقدم رئيس الأكاديمية العربية بخطاب شكر وتقدير المستشار رئيس مجلس الدولة وبخالص آيات الشكر والتقدير لقضاه مجلس الدولة الموقر ولكافة القائمين علية لحسن الاستقبال لطلبة كلية القانون بالأكاديمية.

وتناول اللقاء، سبُل تعزيز التعاون المشترك بين مجلس الدولة والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري في مجال التحول الرقمي ومختلف المجالات، وقد استعرض الجانبان سُبل تفعيل بروتوكول التعاون المُبرم بين مجلس الدولة والأكاديمية بشأن التعاون القانوني والأكاديمي بين الطرفين.



يشار إلى ان الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري تقوم بتقديم استشارات تكنولوجيا المعلومات والمتابعة التنفيذية والدعم الفني لأعمال التحول الرقمي بمجلس الدولة المصري وذلك في إطار برتوكول التعاون المشترك بين الأكاديمية العربية ومجلس الدولة المصري المبرم في مارس ٢٠١٨ ولحرص الاكاديمية على استمرار التعاون وتقديم الدعم المستمر إلى مجلس الدولة المصري ذلك الصرح الكبير وحصن الحقوق والحريات.



كما أهدي المستشار عادل فهيم محمد عزب - رئيس مجلس الدولة درعًا تذكاريًا الى الدكتور إسماعيل عبد الغفار إسماعيل فرج - رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري وذلك لحرص الأكاديمية العربية على استمرار التعاون البناء في رفع كفاءة مستوى البنية المعلوماتية لمجلس الدولة، كما قامه معاليه بالإشادة بالدور الذى تقوم به الأكاديمية في مجال التحول الرقمي لمجلس الدولة منذ توقيع بروتوكول التعاون والجهد المتميز الذي يبذله فريق عمل الأكاديمية في تنفيذ أعمال التحول الرقمي بمجلس الدولة المصري.



وفي ختام اللقاء، أهدي رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، درعًا تذكاريًا، تكريمًا لمعالي المستشار عادل فهيم محمد عزب رئيس مجلس الدولة وقد تقدم سيادته بكـل عـبارات التقــدير والتمــني لمجلس الدولة المصري باستمرار تحقيق العدالة الناجزة وبمزيد من العطاء للوطن.