وزير العمل يرأس وفد"مصر الثلاثي" المشارك في المؤتمر الدولي بجنيف

يرأس وزير العمل حسن شحاتة، وفد مصر المكون من ممثلي أطراف العمل الثلاثة " حكومة – أصحاب عمل – عمال "،المشارك في فعاليات الدورة الـ "111" لمؤتمر العمل الدولي ،والمنعقد بمقر منظمة العمل الدولية بمبنى الأمم المتحدة بمدينة جنيف السويسرية خلال الفترة من 5 إلى 16 يونية 2023 ،بمشاركة ما يقرب من 5000 مندوب من وفود ثلاثية التكوين من ممثلي حكومات و أصحاب أعمال وعمال" من 187 دولة حول العالم، عضوة في المنظمة..

ويتحدث الوفد المصري مع الوفود المشاركة عن كافة السياسيات المصرية في قضايا العمل ،وخطط الدولة نحو بناء الجمهورية الجديدة،والمشروعات العملاقة التي توفر فرص العمل ،وتخدم التنمية ، عن برنامج التعاون المستمر مع الشركاء الاجتماعيين ذات الأهداف المشتركة في الداخل والخارج ..كما يلتقي الوزير بعدد من رؤساء الوفود المشاركة،ومدير عام منظمة العمل الدولية،كما يشارك في إجتماع المجموعة العربية المنعقد مساء غدا الأحد ،للتنسيق العربي في المؤتمر بشأن القضايا المشتركة..

وبحسب بيان عن وزارة العمل اليوم السبت ،يتضمن جدول أعمال المؤتمر الدولي مناقشة بعض بنود منها : تقرير المدير العام بشأن النهوض بالعدالة الاجتماعية، تقرير عن أوضاع العمال العرب في الأراضي العربية المحتلة،بفلسطين ،وجنوب لبنان،وجولان سورية ، وتقارير عن التلمذة الصناعية، والمساواة بين الجنسين ،والحماية الإجتماعية للعمال ،و سبل تحقيق انتقال عادل نحو اقتصادات ومجتمعات مستدامة بيئيًا للجميع،وموضوعات أخرى ..

ويتضمن جدول أعمال المؤتمر البنود الدائمة التالية: البند الأول : تقارير رئيس مجلس الإدارة والمدير العام ، والبند الثاني : مقترحات البرنامج والميزانية للفترة 2024-2025، ومسائل أخرى؛ والبند الثالث: المعلومات والتقارير عن تطبيق الاتفاقيات والتوصيات الدولية، فضلاً عن البند الرابع : التلمذة الصناعية ، والبند الخامس: مناقشة متكررة عن الهدف الإستراتيجي المتمثل في الحماية الإجتماعية " حماية العمال" ، والبند السادس: النظر في السياسات الصناعية والتكنولوجيا، نحو اقتصادات ومجتمعات للجميع، والبند السابع : إلغاء اتفاقية عمل دولية واحدة وسحب أربع اتفاقيات وبروتوكول واحد و18 توصية، والبند الثامن : اتفاقية وتوصية مقترحتان بشأن المراجعة الجزئية التي تتناول 15 إدراج نحو بيئة عمل آمنة وصحية في إطار توصيات منظمة العمل الدولية بشأن المبادئ والحقوق الأساسية في العمل ، والبند التاسع: التدابير المتخذة بموجب المادة 33 من دستور منظمة العمل الدولية لضمان امتثال حكومة بيلاروسيا لتوصيات لجنة التحقيق. .

ويذكر أن القائمة الطويلة للملاحظات الدولية والتي تضم هذا العام 40 دولة ،و تصدر عن منظمة العمل، لم يتم إدراج أسم مصر بها لعام 2023، مما يؤكد أن الدولة المصرية تسير في الإتجاه الصحيح نحو تعزيز علاقات العمل في كافة تشريعاتها،وقراراتها ،وخدماتها التي تحمي وترعي بها عمالها رغم التحديات التي يمر بها العالم أجمع ،بتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية التي تُعزز من علاقات العمل ،والإمتثال لمعايير العمل الدولية..