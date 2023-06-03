اليوم.. محاكمة المتهم بإنهاء حياة زوجته في النزهة

تنظر محكمة جنايات شمال القاهرة، المنعقدة في العباسية، بعد قليل، اليوم السبت، جلسة محاكمة صاحب كافيه لاتهامه بقتل زوجته طعنًا بالسكين داخل شقتهما بسبب خلافات أسرية في النزهة.

كانت غرفة عمليات النجدة قد تلقت، بلاغًا من الأهالي بالعثور على جثة سيدة مقتولة داخل شقتها في النزهة، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.

بالفحص، تبين العثور على جثة سيدة بها عدة طعنات متفرقة بجسدها داخل شقتها، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

بإجراء التحريات تبين أن زوجها قام بقتلها والقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة القبض علي المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وتحرر المحضر اللازم بالواقعة.