نهائي دوري أبطال أفريقيا.. استبعاد الشناوي من قائمة الأهلي لمواجهة الوداد

اختار السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي قائمة اللاعبين للدخول في معسكر الفريق المغلق، استعدادًا لمباراة ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا أمام الوداد المغربي.

ويلتقي الأهلي مع الوداد في التاسعة مساء الأحد المقبل على استاد القاهرة، في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا، بحضور 50 ألف متفرج في استاد القاهرة.

شهدت قائمة الفريق الأحمر استبعاد الحارس الأساسي وكابتن الفريق محمد الشناوي بسبب عدم اكتمال جاهزيته، في حين عاد للقائمة علي لطفي الحارس الثاني والذي غاب مؤخرًا بسبب الإصابة.

ضمت قائمة الأهلي كل من: مصطفى شوبير، علي لطفي، حمزه علاء، علي معلول، حمدي فتحي، محمد عبدالمنعم، محمود متولي، ياسر ابراهيم، محمد هاني، خالد عبدالفتاح، أليو ديانج، مروان عطية، عمرو السولية، بيرسي تاو، حسين الشحات، أحمد قندوسي، أحمد عبدالقادر، محمد مجدي أفشة، محمود عبدالمنعم كهربا، محمد شريف، طاهر محمد طاهر.

ويخوض فريق الأهلي مرانه الرئيسي في السادسة من مساء غد السبت على ستاد القاهرة، وذلك في ختام الاستعدادات لمواجهة الوداد المغربي في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا.