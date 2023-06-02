ads
السبت 03 يونيو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة ستار

بالصور.. نور النبوى يشارك جمهوره أحدث جلسة تصوير له

نور النبوى
نور النبوى
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

نشر الفنان نور النبوى على صفحته الشخصية على موقع التواصل الإجتماعي "إنستجرام" أحدث صور له يشارك بها جمهوره.
ظهر من خلال الصور بإطلالة مميزه، وكانت الصور تم تعديلها بطريقة الأبيض والأسود والتى أثارت إعجاب متابعيه.

شارك الفنان نور النبوى فى دراما رمضان من خلال مسلسل "الأجهر" بطولة عمرو سعد، سيد رجب، درة، محمود قابيل، نور النبوى، ناهد السباعى والإخراج ياسر سامى.
يذكر أن الفنان نور النبوى شارك فى مسلسل "الكتيبة ١٠١" وقدم شخصية الملازم أول أدهم عمرو محمد صلاح،  والمسلسل من طبيعة الأعمال الوطنية، وتم عرضه رمضان الماضى، المسلسل بطولة عمرو يوسف، آسر يس، أحمد صلاح حسنى، نور النبوى، فتحى عبد الوهاب، خالد الصاوى، والإخراج محمد سلامة.

IMG_20230602_220000
IMG_20230602_220000
IMG_20230602_215949
IMG_20230602_215949
IMG_20230602_220034
IMG_20230602_220034
IMG_20230602_215937
IMG_20230602_215937
نور النبوي آسر يس عمرو يوسف الأجهر عمرو سعد