بالصور.. نور النبوى يشارك جمهوره أحدث جلسة تصوير له

نشر الفنان نور النبوى على صفحته الشخصية على موقع التواصل الإجتماعي "إنستجرام" أحدث صور له يشارك بها جمهوره.

ظهر من خلال الصور بإطلالة مميزه، وكانت الصور تم تعديلها بطريقة الأبيض والأسود والتى أثارت إعجاب متابعيه.

شارك الفنان نور النبوى فى دراما رمضان من خلال مسلسل "الأجهر" بطولة عمرو سعد، سيد رجب، درة، محمود قابيل، نور النبوى، ناهد السباعى والإخراج ياسر سامى.

يذكر أن الفنان نور النبوى شارك فى مسلسل "الكتيبة ١٠١" وقدم شخصية الملازم أول أدهم عمرو محمد صلاح، والمسلسل من طبيعة الأعمال الوطنية، وتم عرضه رمضان الماضى، المسلسل بطولة عمرو يوسف، آسر يس، أحمد صلاح حسنى، نور النبوى، فتحى عبد الوهاب، خالد الصاوى، والإخراج محمد سلامة.

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