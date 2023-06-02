نهائي مصرى خالص.. علي فرج يتوج ببطولة الجونة للإسكواش 2023 (شاهد)

توج المصرى على فرج لاعب وادى دجلة والمصنف الثالث عالميا، ببطولة الجونة الدولية البلاتينية للاسكواش 2023، بعد التغلب على مواطنه مصطفى عسل لاعب الأهلي والمصنف الثاني عالميا، بنتيجة ثلاثة أشواط مقابل شوط.

امتدت المباراة لـ أشواط وجاءت نتائج الأشواط كالآتي: 12 / 10 ، 10 / 12، 11 / 6 ، 11 / 2 .



وصل على فرج إلى نهائي تلك البطولة بعد تغلبه على اللاعب دييجو إلياس من بيرو المصنف الأول عالميا بثلاثة أشواط مقابل شوط.

وانطلقت بطولة الجونة الدولية للإسكواش رجال وسيدات يوم 26 من مايو واستمرت حتى اليوم الجمعه 2 من يونيو 2023، في مدينة الجونة بمجموع جوائز مادية تصل إلى 180 ألف دولار للرجال ومثلها للسيدات.

وشهدت البطولة مشاركة عدد كبير من اللاعبات واللاعبين العالميين في اللعبة، وتعتبر من أهم البطولات الدولية في رياضة الاسكواش.