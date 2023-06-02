" محمود الشيمي" مديرا لأوقاف البحر الاحمر

اعتمد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف اليوم الجمعة، القرار الوزاري بتعيين الشيخ د. محمود طه الشيمي غنيم، مديرًا لمديرية أوقاف البحر الأحمر،

وأضاف القرار الذي تم نشرة علي صفحة الوزارة، مع استمرار تكليف الدكتور، محمود الشيمي، بوظيفة تسيير أعمال مدير عام الإدارة العامة لشئون الدعوة والبر والأوقاف بمديرية أوقاف الفيوم.

يذكر أن الشيمي كان يشغل منصب تسيير اعمال مدير عام مديرية أوقاف البحر الأحمر، وذلك قبل نقلة الي مديرية الفيوم لمنصب تسيير اعمال مدير الإدارة العامة لشئون الدعوة والبر والأوقاف بمديرية الفيوم.

