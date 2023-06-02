ads
السبت 03 يونيو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

" محمود الشيمي" مديرا لأوقاف البحر الاحمر

الدكتور محمود الشيمي
الدكتور محمود الشيمي مدير مديرية أوقاف البحر الأحمر
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

اعتمد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف اليوم الجمعة، القرار الوزاري بتعيين الشيخ د. محمود طه الشيمي غنيم،  مديرًا لمديرية أوقاف البحر الأحمر،

وأضاف القرار الذي تم نشرة علي صفحة الوزارة، مع استمرار تكليف الدكتور، محمود الشيمي، بوظيفة تسيير أعمال مدير عام الإدارة العامة لشئون الدعوة والبر والأوقاف بمديرية أوقاف الفيوم.

يذكر أن الشيمي كان يشغل منصب تسيير اعمال مدير عام مديرية أوقاف البحر الأحمر، وذلك قبل نقلة الي مديرية الفيوم لمنصب تسيير اعمال مدير الإدارة العامة لشئون الدعوة والبر والأوقاف بمديرية الفيوم.
 

الدكتور محمود الشيمي أوقاف البحر الأحمر د محمد مختار جمعة وزير الأوقاف وزارة الأوقاف