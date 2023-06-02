تفكيك خلية جديدة لـ"داعش" بسوريا

نجحت قوات سوريا الديمقراطية "قسد"، المدعومة من قوات التحالف الدولي بقيادة واشنطن، من تفكيك خلية مكونة من 3 عناصر خطرة تابعة لتنظيم داعش الإرهابي.

ووفقا لبيان صادر عن المكتب الإعلامي لـ"قسد"، فإن الخلية كانت تعمل على استهداف الكمائن الأمنية، وزرع العبوات الناسفة على الطرقات العامة في محاولة لترهيب المدنيين وترويعهم.

وأكد "التحالف الدولي" في بيانات سابقة، أن "هجمات التنظيم في العراق وسوريا انخفضت بشكل دراماتيكي منذ بداية العام الجاري، وأن العمليات التي ينفذها شركاء التحالف الدولي أسهمت في تحييد قادة داعش من ساحة المعركة. وفي ظل حالة الفوضى لدى قيادة داعش لفاشلة، لن يكون أي عضو في داعش بأمان".