"الملك سلمان للإغاثة" يسيّر أولى طلائع الجسر البحري الإغاثي السعودي إلى السودان

سيّر مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، من ميناء جدة الإسلامي، اليوم /الجمعة/، أولى طلائع الجسر البحري الإغاثي السعودي، إلى ميناء بورتسودان بجمهورية السودان، تشتمل على 50 طنًا من السلال الغذائية.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس)، أن ذلك يأتي إنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، والأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء، للإسهام في تخفيف آثار الأوضاع التي يمر بها الشعب السوداني حاليًا.

كما يأتي ذلك تأكيدًا للدور الذي تضطلع به المملكة العربية السعودية في مد يد العون للدول الشقيقة والصديقة خلال مختلف الأزمات، وتدلل على عمق العلاقات المتينة التي تربط بين البلدين.