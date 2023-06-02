«فليك» يعلن قائمة منتخب ألمانيا لفترة التوقف الدولي المقبلة

أعلن هانز فليك، المدير الفني لمنتخب ألمانيا، اليوم الجمعة، قائمة اللاعبين المستدعاة لخوض 3 مواجهات خلال فترة التوقف الدولي المقبلة، استعدادًا لبطولة كأس الأمم الأوروبية يورو 2024.

ويستعد منتخب ألمانيا، لخوض 3 مواجهات ودية، أمام أوكرانيا، بولندا، وكولومبيا، خلال الشهر الجاري، حيث إنه لم يشارك في التصفيات المؤهلة لبطولة يورو 2024، حيث تستضيف الأراضي الألمانية البطولة القارية صيف عام 2024، وبالتالي يلعب مباريات ودية عوضًا عنها.

واستدعى فليك 26 لاعبًا لقائمة المنتخب الألماني، لمواجهة نظيره الأوكراني في 12 يونيو الجاري في بريمن، وهي المباراة الدولية الرقم 1000 لمنتخب المانشافت، قبل التوجه إلى وارسو لمواجهة بولندا في 16 يونيو، ثم كولومبيا في مدينة جيلزنكيرشن في 20 من الشهر ذاته.

وشهدت قائمة منتخب الماكينات الألمانية، مفاجآت عديدة، حيث يغيب الرباعي الذي خاض منافسات كأس العالم قطر 2022، توماس مولر وسيرجي جنابري وماريو جوتزه ونيكولاس زوله.

كما عاد لصفوف منتخب ألمانيا في مباريات الأجندة الدولية المقبلة، الثلاثي أنطونيو روديجير مدافع ريال مدريد الإسباني، ولاعب خط وسط مانشستر سيتي الإنجليزي إلكاي جوندوجان والجناح ليروى ساني، حيث غاب الثلاثي عن معسكر منتخب بلادهم في شهر مارس الماضي، الذي خاض خلاله مواجهتين وديتين أمام بلجيكا وبيرو.

ويتطلع المنتخب الألماني لحصد لقب يورو 2024، من أجل تعويض الخروج المخيب للآمال من مونديال قطر 2022 من دور المجموعات.

قائمة منتخب ألمانيا

حراسة المرمى: مارك أندريه تير شتيجن (برشلونة الإسباني)، لينو (فولهام الإنجليزي)، كيفن تراب (آينتراخت فرانكفورت).

خط الدفاع: ماتياس جينتر (فرايبورج)، روبن جوزنس (إنتر ميلان الإيطالي)، بنجامين هنريخس (فرايبورج)، ثيلو كيهرر (وست هام يونايتد الإنجليزي)، لوكاس كلوسترمان ودافيد راوم (لايبزيج)، أنطونيو روديجير (ريال مدريد الإسباني)، نيكو شلوتربيك (بوروسيا دورتموند)، ماليك ثياو (ميلان الإيطالي)، ماريوس فولف (بوروسيا دورتموند).

الوسط والهجوم: يوليان براندت وإيمري دجان (بوروسيا دورتموند)، نيكلاس فولكروج (فيردر بريمن)، ليون جوريتسكا وجوشوا كيميش وجمال موسيالا وليروى ساني (بايرن ميونخ)، إلكاي جوندوجان (مانشستر سيتي الإنجليزي)، كاي هافيرتز (تشيلسي الإنجليزي)، يوناس هوفمان (بوروسيا مونشنجلادباخ)، كيفن شاده (برينتفورد الإنجليزي)، تيمو فيرنر (لايبزيج)، فلوريان فيرتس (باير ليفركوزن).