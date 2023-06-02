بعد وفاة طفلين في الغردقة.. ما الغرق الجاف وأعراضه؟

انتشر مصطلح الغرق الجاف خاصة بعدما لقى طفلان مصرعهما اليوم الجمعة داخل حمام سباحة إحدي قري منطقة مكادي جنوب مدينة الغردقة، وذلك أثناء قضاء الإجازة الصيفية المعتادة للأسرة، فما هو الغرق الجاف؟ وما أعراضه؟

ما هو الغرق الجاف؟

الغرق الجاف هو مصطلح يستخدم لوصف حالة الإجهاد الشديد الذي يتعرض له الجسم نتيجة للجفاف ونقص السوائل، وهو ليس مصطلح طبي بحت ولكنه يستخدم فقط لوصف الحالة، ويمكن أن يؤدي إلى تعرض الشخص للوفاة.

ويعتبر الغرق الجاف من الأمور الخطيرة التي يجب على الأفراد تفاديها، خاصة في الأماكن الحارة والجافة.

يحدث الغرق الجاف عندما يفقد الجسم كميات كبيرة من السوائل بسبب التعرق الشديد أو الجفاف، ويؤدي هذا الفقد في السوائل إلى اضطرابات في عملية الدورة الدموية وتقليل حجم الدم، مما يؤدي إلى ارتفاع درجة حرارة الجسم وارتفاع ضغط الدم وتسارع دقات القلب، وفي حال عدم التدخل الطبي السريع يمكن أن يؤدي الأمر إلى الوفاة.

لتفادي الغرق الجاف، يجب على الأفراد تناول كميات كافية من السوائل والماء خاصة في الأجواء الحارة والجافة، وتجنب التعرض للشمس المباشرة في فترات النهار، والحرص على تناول الأطعمة الغنية بالماء مثل الفواكه والخضروات، كما يجب الحرص على الراحة والاسترخاء في الأماكن الحارة والجافة وتجنب النشاطات الشاقة في فترات النهار الحارة.

أعراض الغرق الجاف

تتضمن أعراض الغرق الجاف ما يلي:

الشعور بالعطش الشديد.

الجفاف في الفم والحلق.

الصداع والدوخة.

الخمول والإرهاق الشديد.

الشعور بالدوار وعدم الاستقرار.

تسارع دقات القلب وضربات القلب القوية.

الجفاف في الجلد والعينين.

الشعور بالتعب والضعف العام في الجسم.

البول الغامق والقليل.

الجفاف في الأنف والحنجرة والأذنين.

عند ظهور هذه الأعراض، يجب على الشخص البحث عن العلاج الطبي الفوري وتناول كميات كافية من السوائل لتعويض الفقدان في الجسم. وفي حال عدم التدخل العلاجي السريع، قد يؤدي الغرق الجاف إلى حدوث مضاعفات خطيرة مثل فشل الأعضاء والصدمة الحادة والوفاة.

يذكر أنه لقي طفلان شقيقان، مصرعهما داخل حمام سباحة إحدي قري منطقة مكادي جنوب مدينة الغردقة، وذلك أثناء قضاء الاجازة الصيفية.

وفقًا للتحقيقات الأولية، تبين أن الحادث وقع أثناء قضاء الطفلين إجازتهما في القرية السياحية تم اكتشاف جثتيهما في حمام السباحة، وتم نقلهما إلى مشرحة مستشفى الغردقة العام، حيث تم تشخيص سبب الوفاة على أنه اسفكسيا الغرق.

واكد مصدر طبي، ان الطفلين هما، رضوى عبد الله السيد البصال، البالغة من العمر 8 سنوات، وشقيقها محمد، البالغ من العمر 6 سنوات.

وتم تحرير محضر بالواقعة واخطرت النيابة العامة التي قررت التحقيق في الحادث وسماع أقوال الشهود ووالد الطفلين، ومن المقرر تفريغ كاميرات المراقبة الموجودة بالقرب من مكان الحادث للحصول على مزيد من المعلومات والأدلة.