وزير الخارجية الروسي يبحث مع نظيره الإماراتي تعزيز التعاون بين البلدين

بحث وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف مع نظيره الإماراتي عبد الله بن زايد آل نهيان، سبل تعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات، وذلك على هامش اجتماع وزراء خارجية دول "بريكس" في كيب تاون بجنوب إفريقيا.

وذكرت وزارة الخارجية الروسية - في بيان أوردته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية - أن الوزيرين تناولا الوضع في سوريا واليمن وليبيا خلال الاجتماع، كما ناقشا مهام التطوير التدريجي للتعاون متبادل المنفعة في مختلف المجالات، بما في ذلك في قطاعات الصناعة، والتقنيات المتقدمة، والنقل، والطاقة، والسياحة، والفضاء السلمي.

وتم التأكيد خلال المحادثات - وفقا للبيان - على الاهتمام المتبادل بين موسكو وأبو ظبي لمزيد من تعزيز العلاقات الودية بين روسيا والإمارات بروح إعلان الشراكة الاستراتيجية، المتفق عليه في 1 يونيو 2018، والتأكيد أيضا على الحفاظ على التنسيق الوثيق بين البلدين في مختلف المحافل الدولية، بما في ذلك الأمم المتحدة ومجلس الأمن التابع لها، والذي كانت الإمارات عضوا غير دائم فيه منذ يناير 2022.

وكان وزير التنمية الاقتصادية في روسيا ماكسيم ريشيتنيكوف قد صرح في وقت سابق بأن الاتحاد الاقتصادي الأوراسي يتفاوض بشأن مناطق تجارة حرة مع دولة الإمارات العربية المتحدة، وكذلك مع إندونيسيا.