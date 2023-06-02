وزير الخارجية الروسي يعقد محادثات مع نظيره الإماراتي في جنوب إفريقيا

عقد سيرجي لافروف وزير الخارجية الروسي محادثات مع نظيره الإماراتي عبد الله بن زايد آل نهيان على هامش اجتماع وزراء خارجية دول "بريكس" في كيب تاون بجنوب إفريقيا.

ونشرت ماريا زاخاروفا المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية مقطع فيديو من لقاء الوزيرين عبر حسابها على "تليجرام"، حيث تبادل الوزيران التحية والتهاني، والتقطا الصور أمام الإعلام، فيما عقد الاجتماع بدون الصحافة.

وقد ناقش الجانبان الوضع في سوريا واليمن وليبيا خلال الاجتماع، فيما أشارت الوزارة في بيان لها إلي أن الطرفان ناقشا مهام التطوير التدريجي للتعاون متبادل المنفعة في شتي المجالات، بما في هذا قطاعات الصناعة، والتقنيات المتقدمة، والنقل، والطاقة، والسياحة، والفضاء السلمي.

وأضاف البيان: "خلال المحادثات، تم التأكيد على الاهتمام المتبادل بين الدولتين لمزيد من تعزيز العلاقات الودية التقليدية بين موسكو وأبوظبي بروح إعلان الشراكة الاستراتيجية، المتفق عليه في 1 يونيو 2018".

أيضا تم التأكيد على التركيز على الحفاظ على التنسيق الوثيق بين البلدين في شتي المحالف الدولية، بما في ذلك الأمم المتحدة ومجلس الأمن التابع لها، والذي كانت الإمارات عضوا غير دائم فيه منذ يناير 2022.

وجنوب إفريقيا هي المحطة الأخيرة في جولة وزير الخارجية الروسي في إفريقيا والتي زار فيها في وقت سابق من هذا الأسبوع كينيا وبوروندي وموزمبيق.