مصرع طفلين شقيقين غرقًا داخل حمام سباحة بالغردقة

لقي طفلان شقيقان، مصرعهما داخل حمام سباحة إحدي قري منطقة مكادي جنوب مدينة الغردقة، وذلك أثناء قضاء الاجازة الصيفية.

وفقًا للتحقيقات الأولية، تبين أن الحادث وقع أثناء قضاء الطفلين إجازتهما في القرية السياحية تم اكتشاف جثتيهما في حمام السباحة، وتم نقلهما إلى مشرحة مستشفى الغردقة العام، حيث تم تشخيص سبب الوفاة على أنه اسفكسيا الغرق.

واكد مصدر طبي، ان الطفلين هما، رضوى عبد الله السيد البصال، البالغة من العمر 8 سنوات، وشقيقها محمد، البالغ من العمر 6 سنوات.

وتم تحرير محضر بالواقعة واخطرت النيابة العامة التي قررت التحقيق في الحادث وسماع أقوال الشهود ووالد الطفلين، ومن المقرر تفريغ كاميرات المراقبة الموجودة بالقرب من مكان الحادث للحصول على مزيد من المعلومات والأدلة.