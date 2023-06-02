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الجمعة 02 يونيو 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة ستار

أحمد السعدني من عرض البحر "يمكن الجو يحس على دمه شوية".. بالصور

أحمد السعدني
أحمد السعدني
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نشر الفنان أحمد السعدنى على صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام" صورة له فى عرض البحر "بالنظارة الشمسية والسيجار".

وعلق على الصورة: "صباح الفل، الصورة دى مش النهارده أكيد بس يمكن الجو يحس على دمه شوية" كنوع من مناشدة الطقس بالاعتدال.

وجاء ذلك تعليقًا على حالة الطقس المتقلب بين الأتربة ودرجات الحرارة المرتفعة، حيث شهدت مصر بالأمس عاصفة ترابية كبيرة لم تشهدها البلاد لسنوات طويلة.

ويذكر أن الفنان أحمد السعدنى قد شارك فى السباق الرمضانى المنقضى بمسلسل "سره الباتع"، والذى يعتبر العمل الدرامى الأول للمخرج خالد يوسف، المسلسل بطولة أحمد السعدنى، حنان مطاوع، أحمد فهمى، ريم مصطفى، حسين فهمى، أحمد عبد العزيز، خالد الصاوى، والإخراج خالد يوسف.

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IMG_20230602_142832
أحمد السعدني سره الباتع خالد يوسف خالد الصاوي حسين فهمي