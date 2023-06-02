تشكيل غرفة عمليات لمتابعة امتحانات الثانوية في شمال سيناء

شكلت محافظة شمال سيناء غرفة عمليات مركزية في ديوان عام المحافظة لمتابعة امتحانات الشهادتين الثانوية العامة والأزهرية، بناء على تعليمات اللواء محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء.

أكد العميد أسامه الغندور، سكرتير عام المحافظة، أن غرفة العمليات تشكلت برئاسته، وتضم أعضاء من المنطقة الازهرية بالمحافظة ومديريات التربية والتعليم والامن والصحة والتموين ومرفق الإسعاف وقطاع مياه الشرب والصرف الصحي وقطاع شبكات توزيع الكهرباء ومنطقة تليفونات شمال سيناء، بجانب عضو من الإدارة العامة للأزمات بالديوان العام.

وأشار الي قيام الغرفة بمتابعة سير امتحانات الثانوية العامة والأزهرية وتلقي الإخطارات من غرفتي عمليات التربية والتعليم والمنطقة الازهرية والاتصال الدائم بغرفتي عمليات وزارة التنمية المحلية ومجلس الوزراء لإرسال التقارير الخاصة بسير الامتحانات وأي أحداث.

كما ترصد الغرفة أي معوقات وتتولى سرعة حلها والقيام بكافة الاعمال التي من شأنها نجاح عملية سير الامتحانات، على أن يكون تواجد أعضاء اللجنة اعتبارًا من الساعة الثامنة خلال أيام الامتحانات.

وتبدأت امتحانات الثانوية الازهرية اعتبارا من يوم 3 يونيو الجاري، وتستمر حتى 12 يوليو المقبل، بينما تبدأ امتحانات الثانوية العامة يوم 12 يونية الجاري وتستمر حتى يوم 13 يوليو المقبل، ويتخلل الامتحانات عطلة عيد الأضحى المبارك.