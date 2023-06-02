ياسمين صبري تشارك جمهورها البوستر الرسمى لفيلم "البعبع"

نشرت الفنانة ياسمين صبرى على صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام" صورة البوستر الدعائى لفيلم "البعبع"، والذى سيتم طرحه بالسينمات موسم عيد الأضحى السينمائى.

وعلقت على الصورة "البوستر الرسمى لفيلم البعبع، فيلم عيد الأضحى بجميع دور العرض".

تدور أحداث الفيلم حول شخص تاب عن الإجرم ويجسده أمير كرارة يتعرف على طبيبه صيدلانيه وتجسدها ياسمين صبرى، وتتصاعد بينهما الأحداث فى إطار تشويقى.

الفيلم بطولة أمير كرارة، ياسمين صبرى، محمد عبدالرحمن توتا، عباس أبو الحسن، باسم السمرة، تأليف إيهاب بليبل والإخراج حسين المنياوى.

يذكر أن الفنانة ياسمين صبرى تستعد بالتحضيرات النهائية للموسم السينمائى القادم بفيلم "أبو نسب"، بطولة محمد عادل إمام، ياسمين صبرى، ماجد الكدوانى، وفاء عامر، هالة فاخر، تأليف أيمن وتار والإخراج رامى إمام.