جنات فى حوار مع «البوابة نيوز»: أغانى الذكاء الاصطناعى آلة بلا روح وطرب بلا إحساس.. «وكأنك سكر» أغنية معاصرة تشبه أغانى بداياتى الفنية.. أحب مهرجان الموسيقى العربية

صوت ملائكي يملك نغماته الخاصة فتميزه بسهولة، للتتوج ملكة على عرش الغناء الرومانسي بأغانيها من الألبومات الأولى لها «اللي بيني وبينك»، «حب امتلاك» و«حب جامد»، التي منحتها مكانة خاصة لدى الجمهور.

إنها المطربة المغربية جنات التي طرحت مؤخرا أحدث أغانيها «وكأنك سكر» من كلمات أحمد عيسى وألحان مدين وتوزيع يحيى، واحتفلت بعيد ميلاد ابنتها الرابع حيث أهدتها خلاله أغنية من كلمات محمود عبد الله وألحان محمد حسين وتوزيع أحمد أمين.

تحدثت جنات خلال حوارها مع «البوابة نيوز» عن كواليس اختيارها لأغنية «وكأنك سكر»، وموقفها من استخدام الذكاء الاصطناعي بالأغاني، وتطرق الحديث إلى مواهب بناتها وأزمة أغنيتها «التفاح والفراولة» وغيرها من التفاصيل في الحوار التالي:



■ ما الذي حمسك لتقديم أغنية «وكأنك سكر»؟

- منذ أن سمعتها لأول مرة شعرت أنها من أحلى الأغاني التي سأقدمها، رغم أنني ترددت في البداية، إلا أنني وجدتها تليق بلوني الغنائي وصوتي وتشبه الأغاني التي نجحت لي في بدايتي الفنية،بكلمات الشاعر أحمد عيسى ولحن مدين الذي أضفى مزيدا من الجمال على الكلمات، فسجلتها على الفور وتحمست لها كثيرا.

فضلا عن موضوعها المعاصر الذي تعاني منه العديد من السيدات حينما تفاجئ بتغير شريكها بشكل مفاجئ وتتساءل عن الأسباب ولا تجد شيئا مقنعا، أصبح ذلك يحدث كثيرا وأعرف بالفعل تجارب حقيقية بتلك الحالة.

■ وماذا عن تحضيرك لألبوم جديد؟

- في الوقت الحالي أفضل الأغاني السينجل، فكل أغنية تأخذ حقها في العمل والنجاح مع الجمهور، ومن مميزات طرح الأغاني بتلك الطريقة أن تكون متواجدا مع الجمهور ولا تغيب عنهم، بعمل مميز وبه تركيز كبير.

إن أردت في وقت ما طرح عدة أغاني دفعة واحدة ربما سأطرح ميني ألبوم، ولكن الاتجاه حاليا إلى السينجل بشكل كبير.

■ متى يطرق التمثيل بابك؟

- كانت هناك عدة عروض خلال الفترة الماضية، أفضل التواجد بعمل يناسبني ذي جودة تليق بجمهوري.

كان هناك مشروعا لتقديم مسرحية ضمن موسم الرياض في المملكة العربية السعودية، ولكن تم تأجيل المشروع، وهناك طفرة واهتمام بالغ رائع بالفن في السنوات الأخيرة هناك، سواء على مستوى الحفلات أو المسرحيات.

■ ما رأيك في استخدام الذكاء الاصطناعي بالأغاني؟

- سمعت بعض الأغنيات التي تم إعدادها عن طريق الذكاء الاصطناعي ورأيي أنها بلا روح، صحيح هي بصوت يشبه صوت المطرب ولكن أشعر أنها آلة ليس لها روح وإحساس، الغناء يحتاج مع التكنيك المنظبط إلى احساس لتوصيل المعنى والسلطنة.

أعتقد من الصعب أن يمنحنا الذكاء الاصطناعي ما نشعر به عندما نتسلطن مع فنان حقيقي.



■ كيف تتصرفين إذا تم استخدام صوتك بالذكاء الاصطناعي دون موافقتك؟

- هو شىء جديد ولابد من الانتباه له وسن القوانين والتشريعات التي تحفظ حقوق كل عضو من فريق عمل صناعة الأغنية، وفي النهاية لن يتغلب على الصوت الحقيقي للإنسان القادر على الإبداع.

■ وكيف وجدت تأثير حذف أغنيتك «التفاح والفراولة» من «يوتيوب» وعودتها مرة أخرى؟

- فوجئت بمطرب ما يدعي تشابه لحنها مع أغنية له وبالفعل تقدم ببلاغ للـ«يوتيوب» لتحذف أغنيتي، وتواصلنا مع الـ«يوتيوب» الذي أعاد أغنيتي بعد التحقق من الأمر، فتشابه المقامات لا يعني السرقة.

اتخذت الإجراءات القانونية ضده ولابد أن يدرس ويفهم الموسيقى قبل رمي الآخرين بالباطل، يبدو أنه يحب إثارة الجدل خاصة أنه سبق واتهم الفنان أكرم حسني بسرقة لحن أغنية «للي» التي غناها الكينج منير واتضح أنه اتهام باطل أيضا.

بالفعل الـ«يوتيوب» أرجع أغنيتي، ولكن ذلك أثر على وصولها للجمهور وعدد المشاهدات فقد سبب لي أضرارا مادية ومعنوية بعد عمل ومجهود عليها وتحمسي لطرحها.

■ قال المايسترو هاني فرحات، في تصريحات مؤخرا، إنه يعتزم تغيير خريطة المطربين في مهرجان الموسيقى العربية بدورته المقبلة بعد أن تولي إدارته بحيث من شارك لعدة دورات لا يشارك هذا العام، كيف وجدت ذلك التصريح؟

- المهرجان يحقق نجاحا كبيرا كل عام، خاصة في السنوات الأخيرة، يزيد من التألق واهتمام الجمهوربه، لا بأس بالتطوير دائما، وإن لم أشارك به هذا العام، سأكون متواجدة بين الجمهور فأنا أحبه وأستمتع بكل ما يقدمه النجوم كل عام.

■ ما هي مواهب بناتك التي اكتشفتيها بهن حتى الآن؟

- الكبيرة جنات تحب الغناء وأشجعها كثيرا حتى تتبلور موهبتها، ليس لدي مانع من دخولهن عالم الفن للغناء أو التمثيل وعندما يملكن الموهبة سوف أساندهن بالطبع.

■ أين تحيي جنات حفلها المقبل؟

- أتأنى كثيرا في قبول عروض إحياء الحفلات الغنائية حتى تكون بشكل يليق بجمهوري، ولابد أن أتأكد من حرفية القائمين على تنظيمها حتى تتناسب مع مسيرتي الغنائية، لذلك أكون مقلة في تقديم الحفلات.

