إصابة شخصين يحملان جنسيات أجنبية في تصادم نقل وملاكي بالجيزة

أصيب شخصان يحملان جنسيات دولتين أجنبیتين في حادث تصادم سيارة نقل مع أخري ملاكي بطريق مصر الإسكندرية الصحراوي بنطاق محافظة الجيزة.

تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغا بوقوع حادث تصادم ووجود مصابين بطريق مصر الإسكندرية الصحراوي بنطاق المحافظة، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإسعاف وبالفحص تبين اصطدام سيارة نقل بأخرى ملاكي نتج عن الحادث إصابة شخصين يحملان جنسيات دولتين أجنبيتين جري نقل المصابين إلي المستشفي لتلقي العلاج اللازم.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.