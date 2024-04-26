ثروة إيلون ماسك تتجاوز مارك زوكربيرج بـ23 مليار دولار

تراجعت ثروة مارك زوكربيرج مؤسس شركة ميتا بـ20 مليار دولار، مما جعل الملياردير الأمريكي إيلون ماسك مالك شركة تسلا بتعزيز مكانته كثالث أغنى ملياردير في العالم، حسب ما نشرته بلومبرج.

وانخفضت أسهم ميتا بنسبة 16%، ويعد مستوى الانخفاض الذي استمر ليوم واحد، هو رابع أكبر انخفاض حدث مربوط بحركة الأسهم بين هؤلاء الموجودين في مؤشر بلومبرج للمليارديرات، حيث وصلت ثروته إلى 155 مليار دولار.

يذكر أن إيلون ماسك قد حقق أرباحا وصلت إلى 400 مليون دولار لتصل ثروته إلى 178 مليار دولار، مع استمرار سهم تسلا فى الارتفاع.

وكان المليارديران بدلا ترتيبهما في وقت سابق من الشهر الجاري، عندما فاز زوكربيرج على ماسك للمرة الأولى منذ عام 2020، بعد حدوث انخفاض أسهم تسلا في الأشهر الثلاثة حتى مارس الماضي.

وشهدت أسهم ميتا أكبر انخفاض لها منذ أكتوبر 2022، بعد أن تجاوزت الشركة تقديرات الإنفاق للعام الجاري.