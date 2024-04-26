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الجمعة 26 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

العالم

وزير الدفاع الأمريكي يبحث سبل دعم أوكرانيا مع نظيره السويدي

وزير الدفاع الأمريكي
وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن
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بحث وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن في اتصال هاتفي مع نظيره السويدي بال جونسون، الدعم المستمر لأوكرانيا وغيرها من القضايا الأمنية ذات الاهتمام المشترك بين البلدين، لاسيما الوضع في البحر الأحمر في ضوء استمرار هجمات الحوثيين على السفن التجارية.

وذكرت وزارة الدفاع الأمريكية - في بيان اليوم الجمعة - أن أوستن شكر خلال الاتصال، جونسون على المساعدات العسكرية "الهائلة"، التي تقدمها السويد لأوكرانيا.

وشدد وزير الدفاع الأمريكي على أن جهود السويد ودورها الجديد باعتبارها العضو الـ 32 في حلف شمال الأطلسي الناتو، يظهر التزامها القوي بالأمن الإقليمي.
وأكد أن الولايات المتحدة والسويد تواصلان العمل معا، جنبا إلى جنب مع الشركاء الدوليين، لدعم أوكرانيا.

كما ناقش الجانبان استمرار هجمات الحوثيين في البحر الأحمر، مشيرين إلى هدفهما المشترك المتمثل في تحقيق الأمن في المنطقة.

واتفقا على أن التعاون عبر الأطلسي ضروري لضمان المضي قدماً بالأمن الإقليمي.

 

وزير الدفاع الأمريكي دعم أوكرانيا السويدى